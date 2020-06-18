台積電上演快速填息秀 不到5分鐘完成填息

美股四大指數收盤漲跌互見，使今（18）日台股開盤下跌0.39點，開在11,534.2點，不過在台積電領頭，電子股、傳產股走揚下，指數漲跌擴大，此外，南紡、ABC-KY、矽力-KY已亮燈攻上漲停。

2020-06-18 09:09