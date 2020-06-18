台積電上演快速填息秀 不到5分鐘完成填息
晶圓龍頭台積電（2330）上演快速填息秀，在法人大力促擁買進之下，開小高股價至314元，隨即來到315元，漲幅0.8%，開盤不到5分鐘即完成填息。近10日外資大力回補台積電持股，買超10.1萬張，持股比重回升至75.77%，
法人指出，台積電2020年資本支出不變，全年展望維持正向成長，雖然受華為事件影響，不過，即將量產5奈米先進製程在其他客戶如超微、蘋果、高通、聯發科等需求不減之下，產能利用率空缺很快會補上。
另外，疫情雖影響全球經濟，部分科技產業受到影響，但也因疫情帶動部分產業崛起，反而增加科技運用需求，此一特別現象有利於台積電獲得新訂單加入。未來台積電主要成長動力來自於5G、AI需求成長，預期台積電在未來10年仍保持技術領先優勢。
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