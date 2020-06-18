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美股漲跌互見 台股小跌0.39點、開在11,534.2點

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
台股今日開盤下跌0.39點，開在11,534.2點，不過在台積電領頭，電子股、傳產股走揚。圖／聯合報系資料照片
台股今日開盤下跌0.39點，開在11,534.2點，不過在台積電領頭，電子股、傳產股走揚。圖／聯合報系資料照片

美股四大指數收盤漲跌互見，使今（18）日台股開盤下跌0.39點，開在11,534.2點，不過在台積電領頭，電子股、傳產股走揚下，指數漲跌擴大，此外，南紡、ABC-KY、矽力-KY已亮燈攻上漲停。

早盤美股延續前日樂觀氣氛，且鮑威爾於國會重申將使用全方位的工具刺激，帶動四大指數小幅上漲。不過，佛州及德州等地區疫情升溫，且貿易代表於國會質詢表示，2020年與歐盟及英國達成協議的可能性不高，壓抑道瓊、標普 500 尾盤回落，科技股費半指數則表現相對強勢，上漲近 1%。

終場四大指數漲跌互見，道瓊工業指數下跌170.3點，或0.64%，收在26119點；標普500指數下跌11.2點，或0.36%，收在3113.49點；Nasdaq指數上漲14.66點，或0.14%，收在9910.53點；費半指數上漲18.39點，或0.93%，收在1984.08點。

展望後市，統一投顧認為，雖然美中出現疫情升溫疑慮，南北韓紛爭、中印邊境衝突等多項因素干擾市場，但歐美零

售消費明顯升溫、聯準會強力寬鬆，均激勵各國股市延續強勢多頭格局。考量全球經濟復甦態勢不變，加上新台幣持續走升，市場資金充足，指數中期均線多頭排列，偏多格局不變，指數拉回皆是進場良機，建議偏多操作、汰弱留強，聚焦汽車零組件、民生消費及蘋果概念股等相關族群。

蘋果概念股 疫情 美股 台股 台積電 矽力 南紡

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