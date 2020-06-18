台積電今日除息 開盤參考價312.5元
晶圓龍頭台積電（2330）今（18）日除息2.5元，開盤參考價312.5元，昨日台積電ADR收56.6美元，漲幅1.43%。法人預料台積電今年營運持續成長，2020全年股息有機會進一步達10元水準。該2.5元現金股息將於7月16日發放，本次共發出股息金額達648.3億元。
日前台積電股東會通過，自2019年10月至2020年7月，每季各配發2、2.5、2.5、2.5元，共計每股配發9.5元現金股利。前三季已配發7元現金股利，加計今日2.5元，去年度盈餘每股配發現金股利9.5元，創歷史新高，優於前一年度的8元。以去年度每股獲利計算，盈餘配發率約71.3%，全年共發出逾2,462億元現金。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言