台積電今日除息 開盤參考價312.5元

晶圓龍頭台積電（2330）今（18）日除息2.5元，開盤參考價312.5元，昨日台積電ADR收56.6美元，漲幅1.43%。法人預料台積電今年營運持續成長，2020全年股息有機會進一步達10元水準。該2.5元現金股息將於7月16日發放，本次共發出股息金額達648.3億元。

日前台積電股東會通過，自2019年10月至2020年7月，每季各配發2、2.5、2.5、2.5元，共計每股配發9.5元現金股利。前三季已配發7元現金股利，加計今日2.5元，去年度盈餘每股配發現金股利9.5元，創歷史新高，優於前一年度的8元。以去年度每股獲利計算，盈餘配發率約71.3%，全年共發出逾2,462億元現金。