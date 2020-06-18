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美股收跌170點 台股留意台積電填權息表現

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

台股本周以來維持在10日均線上下整理格局，技術面站穩在所有均線之上，仍是偏多格局，美股道瓊指數下跌170點，今（18）日台積電（2330）將進行除息，預估影響加權股價指數約21.5點，市場法人認為，台積電今日填息表現將牽動後市台股除權息行情。

美股今日道瓊工業指數下跌170.37點或0.65%。標準普爾指數下跌11.25點或0.36%，科技股那斯達克指數上漲14.66點或0.15%，收9910.53點。

台股加權股價指數17日上漲22.95點，收在11534.59點，三大法人中，外資及陸資買超38.04億元、投信買超7.83億元、自營商賣超25.04億元。

台股今日盤面焦點，包括台積電將於今日除息，每股預計配發2.5元現金股息，證交所估計將影響加權股價指數約21.5點，市場法人認為，今日台積電填權息力道，將影響後市台股高價股表現，及牽動市場參與除權息意願，是台股今年除息行情的重要觀察指標。

此外，台股二大LED廠晶電、隆達兩家公司，今日因有重大訊息待公布，上市股票今日同步暫停交易，市場揣測二大LED廠可能進行策略結盟有關。

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