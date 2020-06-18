聽新聞
test
0:00 / 0:00
就市論勢／G半導體 逢回找買點
盤勢分析
美國各州陸續解封，零售銷售創新高，帶動美股續揚，激勵台股昨（17）日開盤跳空上漲，但隨後在台指期獲利了結賣壓蠢動下，指數一度拉回在11,500點關卡附近橫向整理，盤中資金轉向新冠肺炎疫苗研發露曙光的生技族群點火，指數終場收漲22點，收在11,534點。
展望下半年，台股多頭面臨三道關卡，一是全球陸續解封，疫情恐捲土重來，嚴重衝擊復甦中的全球經濟；二是美中衝突升溫，雖然台廠有機會在去中化、去美化獲得轉單機會，但仍有被迫選邊站，成為熱戰引信的風險；三是美國總統大選將在11月登場，也增添未來美台關係變數。
投資建議
近期中國傳出疫情二次爆發，讓市場再度神經緊繃，除防疫類股將持續受到青睞，線上學習、線上辦公等避疫措施衍生的需求，如伺服器、筆電等終端產品也可望受惠。另外特別看好5G、半導體、資料運算中心等族群，逢回都可尋找買點。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言