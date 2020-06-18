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就市論勢／G半導體 逢回找買點

經濟日報 / 陳思銘（第一金電子基金經理人）

盤勢分析

美國各州陸續解封，零售銷售創新高，帶動美股續揚，激勵台股昨（17）日開盤跳空上漲，但隨後在台指期獲利了結賣壓蠢動下，指數一度拉回在11,500點關卡附近橫向整理，盤中資金轉向新冠肺炎疫苗研發露曙光的生技族群點火，指數終場收漲22點，收在11,534點。

展望下半年，台股多頭面臨三道關卡，一是全球陸續解封，疫情恐捲土重來，嚴重衝擊復甦中的全球經濟；二是美中衝突升溫，雖然台廠有機會在去中化、去美化獲得轉單機會，但仍有被迫選邊站，成為熱戰引信的風險；三是美國總統大選將在11月登場，也增添未來美台關係變數。

投資建議

近期中國傳出疫情二次爆發，讓市場再度神經緊繃，除防疫類股將持續受到青睞，線上學習、線上辦公等避疫措施衍生的需求，如伺服器、筆電等終端產品也可望受惠。另外特別看好5G、半導體、資料運算中心等族群，逢回都可尋找買點。

台股 疫情 生技族群

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