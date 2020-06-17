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易威、家登、金麗科等 18日起預收款券

經濟日報 / 記者王奐敏／即時報導

櫃買中心表示，易威（1799）、家登、家登二轉換公司債、國光二轉換公司債自6月18日起預收款券並每20分鐘撮合一次。金麗科、陽程、永日股票18日起預收款券並每五分鐘撮合一次，中茂股票自18日起預收款券並每45分鐘撮合一次。

易威生醫科技股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自18日起十個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次。各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

家登精密工業股票最近30個營業日內曾發布處置，又因最近十個營業日內有六個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自18日起十個營業日對家登股票及家登二轉換公司債改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

金麗科技股票因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自18日起十個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每5分鐘撮合一次；各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

陽程科技、永日化學工業股票因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自18日起十個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次；各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

國光二轉換公司債最近30個營業日內曾發布處置，又因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自18日起十個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次；各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

中茂能資系統整合科技股票因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自18日起十個營業日改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每45分鐘撮合一次；另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心 證券商 家登

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