股市交易時間要不要延長？黃天牧：非優先政策

對於台股交易時間要不要延長，金管會主委黃天牧今天首度明確表示，有關股市延長交易時間問題，均持續性研究，但現階段不是金管會優先推動的施政重點。

黃天牧說，有關延長股市交易時間，過去都前研究過，牽涉範圍非常廣，不是三言兩語可以講清楚，包括券商業務員工作內容，不止經紀，還有很多財富管理業務，延長後還有很多方面的問題，業者本身業務發展模式問題等，都要去作考量。

至於金管會會重起評估嗎？黃天牧說，這個議題不久之前才做過，顧主委任內也做過，包括分析利弊得失等。

黃天牧表示，台灣的股市交易時間在國際間確實不是那麼長，不過交易的類型，通常是開盤前跟結束之前，交易的比率特別重，每個國家各有不同，不能用是否遵循國際規範來帶過，各國股市投資人的生態也不同，我們投資人是以散戶為主，交易所（上市）六成、櫃買中心（上櫃）八成。

他強調，這議題提出很好，但現階段政策的優先順序上，應該不會優先處理這個問題，以往也做過相關研究，目前還有零股交易、還有新創板等更多社會期待的事，等著要去推動。

黃天牧說，目前股市各方面，包括交易量、交易制度運行等，也都還算符合大家期待，是不是在政策順序上，先把大家關心的零股交易、創新版都做好，（延長股市交易時間）暫時不在優先順序裡。