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台積電18日除息 台股蒸發21.5點
證交所表示，18日將有台積電丶敦陽科丶中再保丶美亞和福興五檔股票除權息，其中，台積電除息2.5元，加權指數將蒸發21.5點，合計五檔股票共蒸發22.1點。
【中央社17日電】
晶圓代工廠台積電108年度第4季現金股利將於18日除息，每股預計配發新台幣2.5元現金股息，證交所估計將影響加權股價指數約21.5點。
台積電自去年起改為每季配息，108年度第4季現金股利將於18日除息，每股配發2.5元，總金額648.25億元，預計7月16日發放。
外資今天在台積電除息前夕買超5115張，反觀自營商賣超666張，投信小幅賣超5張，呈土洋法人對作局面，台積電股價走勢震盪，終場以平盤315元作收。
據台灣證券交易所指出，台積電因除息，發行市值將減少約648億元，占發行量加權股價指數約21.5點。若加計美亞、敦陽科、中再保與福興除息影響，減少市值占發行量加權股價指數約22.1點。
法人認為，台積電股息占股價不到1%，且外資6月以來僅1個交易日賣超台積電，其餘皆買超台積電，態度偏多，應有利台積電除息股價表現。
受惠5G與高效能運算市場需求暢旺，台積電第2季營收可望維持101億至104億美元高檔水準，全年營收將成長14%至19%，並續創歷史新高紀錄。
隨著客戶庫存水位攀高，台積電下半年營運可能面臨客戶去化庫存壓力，此外，華為禁令對營運影響，也持續受到市場關注。
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