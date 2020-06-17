全國教師證券研習營 6月22日起開放報名
證交所主辦的「全國教師證券知識研習營」，將於6月22日起開放報名。過去證交所舉辦研習營，均獲得熱烈回響，今年名額有限，呼籲各校有意願的教師盡速報名，也鼓勵有興趣充實證券知識的教師踴躍參與，向莘莘學子傳遞正確理財知識。
證交所表示，今年全國教師證券知識研習營將於台北（7/29、7/30）、高雄（8/5、8/6）和台中（8/13、8/14），各辦理1場次的「基礎班」及「進階班」。依各區場地大小，開放報名員額，並配合為國家防疫，各場地座位均採梅花座，對號入座，事前須先填寫健康聲明書、測量體溫、全程戴口罩，保持社交距離。
證交所也會將各課程內容錄影，提供無法參與的教師點閱，鼓勵善加利用。
證交所規劃，今年的研習內容包括證券市場介紹、了解投資工具特性及交易概念、認識證券交易新制、證券基本面與技術分析、金融商品的介紹、如何看懂財務報表和如何解讀分析財務報表等課程，相當實用。
課程採「基礎班」和「進階班」分級進行，教師可依自身需求參加適宜的班別。
至於參加對象為全國各縣市國小學、中學及大專院校教師與相關行政人員，活動全程免費，教師將同步獲得「教師研習時數」認證。報名方式請洽證交所官網、投資人知識網或證基會網站連結。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言