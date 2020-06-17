台股開高震盪 三大法人合計買超20.83億元

我懷疑許多與環境相關的議程，將因此擱置多年，……」說話的，是歐洲最大廉價航空瑞安航空（Ryanair）執行長奧萊利（Michael O'Leary）。5月間，西方國家的新冠肺炎疫情仍未受控，一場由英國《金融時報》舉辦的網路研討會中，奧萊利悲觀表示，受到疫情衝擊，近年在全球投資圈興起、俗稱ESG的「責任投資」浪潮，對於許多企業來說，將是一種無法承受的奢侈品。

2020-06-17 13:20