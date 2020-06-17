台股開高震盪 三大法人合計買超20.83億元
台股今（17）日開高震盪，終場小漲22.95點，收在11,543.59點。統計三大法人買超20.83億元。
統計今日三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超38.04億元，外資自營商買超0.13億元，投信買超7.83億元，自營商（自行買賣）賣超12.72億元，自營商（避險）賣超12.31億元，合計三大法人買超20.83億元。
美股昨日續強，道瓊指數站回26,000點大關，帶動台股今日以小漲開出，不過美股電子盤今早小幅回跌，多頭續航力不強，使得指數盤中走勢轉為平盤上下震盪整理，終場以11,543.59點，小漲22.95點作收，成交量1740億元。
亞洲主要股市小漲小跌，台股開高震盪，盤中小漲0.25％，表現最為強勢，韓股開低震盪走高，盤中力守紅盤格局，日、陸、港股開低後走勢震盪，盤中多呈現小跌。
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