生技股熱呼呼、台股收漲22.95點 三大法人買超20.83億
台股今（17）日開高震盪，指數一度衝高至11,550.32點，生技股表現強勢，成為盤面上的亮點，但權王台積電則是以平盤作收，終場以11,534.59點作收，上漲22.95點，成交量1740.83億元；三大法人買超20.83億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超38.04億元，投信買超7.83億元，自營商賣超（合計）25.04億元，其中自營商（自行買賣）賣超12.72億元，自營商（避險）賣超12.31億元。
美股周二續強，台股今日以11,525.5點開出，但主要權值股走弱，台積電除息前雖然開高，尾盤則是收在平盤315元，股王大立光、鴻海都是開高走低終場收黑，生技股表現強勢，多檔亮燈漲停，大盤指數盤中最低曾翻黑下探至11,482.32點，終場收11,534.59點，漲幅0.2%。
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