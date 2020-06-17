台股開高震盪整理 小漲22點收11,534

美股昨日續強，道瓊指數站回26,000點大關，帶動台股今（17）日以小漲開出，不過美股電子盤今早小幅回跌，多頭續航力不強，使得指數盤中走勢轉為平盤上下震盪整理，終場以11,534.59點，小漲22.95點作收，成交量1,740億元。

昨日美股表現強勁，受惠5月份零售銷售大幅優於市場預期，激勵消費股表現強勢，且美國商務部修改出口禁令，允許美企與華為共同制定5G標準，加上川普計劃投入1兆美元進行基礎建設，帶動科技及材料股領軍大漲，終場四大指數全數收漲，道瓊指數並站回26,000點大關。

不過美股電子盤今早小幅拉回，亞洲主要股市小漲小跌，台股開高震盪，盤中小漲0.25％，表現最為強勢，韓股開低震盪走高，盤中力守紅盤格局，日、陸、港股開低後走勢震盪，盤中多呈現小跌。

觀察今日台灣50成分股表現漲跌互見，主要權值股部分表現多疲弱，台積電明日將進行除息，股價開小高後收斂，盤中多在平盤下小幅震盪，股王大立光開高震盪小跌0.7%，鴻海同樣開高翻黑，盤中小跌0.13%，其餘如正新走揚逾4%，國巨、和泰車、遠東新走揚逾1%，台塑化今日除息2.9元，股價開高走揚逾1%，緩步邁向填息。

其餘盤面仍以生醫族群為焦點，包括寶齡富錦、高端疫苗、杏輝、和康生、永日、基亞、合世、亞諾法、中天、全宇生技-KY、台微體、太景-KY、今國光、ABC-KY、合一等亮燈漲停，康友-KY、中化生、永昕等走揚逾8%等。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今日在平盤震盪整理，不過盤中漲停板家數超過50檔，顯示指數空間雖然不大，不過個股仍有表現空間，而櫃買指數今日持續走高，量能回升，有利維繫後市多方信心。