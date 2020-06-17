林百里、梁次震退出廣明董事 股價逆勢漲

廣明（6188）今日舉辦股東會，會中通過108年度營業報告、股利案，並全面改選第八屆董事七席（含獨立董事三席）案。廣達集團董座林百里、副董事長梁次震不再以廣達代表在廣明擔任董事，改為由廣達電腦代表人、廣達董事兼執行副總黃健堂，及廣達代表人、廣達副總蔡文弘擔任，其他董事名單則未異動。

廣明今日股東會均照案通過，唯獨一項修改章程、擬更改公司英文名未通過，廣明表示，廣明公司英文名為Quanta Storage，外國媒體常常與廣達本身（Quanta Computer Inc）混淆，原本擬計畫更改公司英文名字，但現在時機敏感，因此沒有通過。

廣達持有廣明約三成股權，為最大股東。對於廣達改派法人董事代表，廣明日前表示，廣達在此訴訟前就已安排好，是在既有規劃當中。

今日廣明盤中股價也上漲，盤中漲幅將近2%，股價來到近三日來高點。