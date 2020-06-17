亞諾法病毒萃取試劑組獲美緊急使用授權 股價鎖漲停

亞諾法（4133）及其合作夥伴Assurance Scientific實驗室已取得FDA EUA（緊急使用授權）批准新冠肺炎病毒萃取試劑組，可用於臨床實驗室檢測；今（17）日股價跳空漲停開出，3,635張漲停追價單排隊等著買。

亞諾法公告表示，新冠肺炎病毒萃取試劑組取得美國緊急使用授權（EUA）核准，

可用於臨床實驗室檢測；核准函內容摘要為，核准產品為COVID-19病毒萃取試劑組；適應症是做為進行COVID-19 RT-PCR檢測前，必須執行之病毒RNA萃取程序之用。

至於核准使用的實驗室部分，得使用本產品的實驗室必須為依據美國Clinical

LaboratoryImprovement Amendments of 1988 （CLIA）取得認證資格的實驗室，執行高度複雜性的檢測；核准期間自核准日期起，至依法規規定終止體外檢測或新冠肺炎診斷的緊急授權使用止。

亞諾法指出，取得美國EUA之核准為法規之核准，但產品的銷售仍需視疫情發展與市場供需而定。

在新冠肺炎疫情仍未停止，北京再爆發確診病例下，相關防疫股仍是盤面上的亮點，亞諾法今日以76.3元漲停開出後鎖死，盤中成交逾6,000張，且有超過3,600張的追價單在排隊等買。