台股難漲又抗跌 法人：看好7月站回疫情前高點

昨日美股四大指數繼續上漲，帶動台股今日開高在11,525.50點、小漲13.86點，早盤則持續在11,500關卡震盪。法人表示，近期台股漲勢疲弱卻也相對抗跌，但對第3季仍樂觀看待，看好台股7月能站回疫情前高點。

法人表示，近期台股電子類股成交比重低於七成，資金在漲多稍歇時就流向傳產族群，讓台股難以持續上漲，且下周又遇端午長假效應，按過去經驗，多方資金在長假前觀望氣氛會較濃，預估台股在端午長假前，指數表現會受到壓縮、上漲空間不大；不過，台股整體多頭格局未變，對第3季仍中性偏多，甚至在7月挑戰疫情前的指數高點12,197。

針對美股走勢，國泰證期經理蔡明翰分析，美國5月零售銷售雖勁揚17.7%，美股也因而受到帶動上漲，實際上是因為基期過低導致，不應過度樂觀；但只要整體經濟情況仍在復甦，控制住新增的零星疫情，股價都能持續受到激勵上揚，惟風險也會在景氣復甦接近正常時擴大，投資人應多加注意。