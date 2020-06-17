除息旺季到 法人青睞黑馬股有這些

台股進入股東會及除權息旺季，統計6月底前將有93家上市櫃公司除權息，其中最受矚目的首推權王台積電（2330），預計在6月18日除息，市場高度關注填息表現，統計近5個交易日三大法人買賣超發現，台積電仍是最受青睞的買超標的，法人合計買超41,525張，和碩、中租-KY則分居第二、三大買超個股。

台股本周剩下3個交易日，還有16家公司將除息，包括今(17)日的台塑化、漢唐、聚碩、永光、明日的台積電、福興、美亞、敦陽科、19日還有易發、燦坤、達新、奈米醫材等；下周將登場的則有國巨、光寶科、華新、華碩、中租-KY、等；6月底前還有健和興、和碩、力旺、宏捷科、金居等。

統計三大法人近5日買超前十大依序是台積電、和碩、中租-KY、力旺、宏捷科、國巨、健和興、金居、紘康、圓展等。

台積電去年開始改為季季配，每季配發股利 ，去年9月19日除息2元，去年12月19日除息2.5元，今年3月19日除息 2.5元，預計6月18日除息2.5元，為去年第4季的股利，合計將發放股利金額達648億元，台積電去年全年現金股利合計達9.5元。

以台積電過往經驗來看，填息速度相當快，本周的除息秀，將牽動台股的表現，證券分析師張陳浩表示，台股本波可說是資金行情的推升，在市場資金熱絡下，大盤指數即使壓回也不會太大，若壓回到月線更是買點，台積電除息，因為是採取季季配，填息的機率高；證券分析師黃漢成表示，台積電採季季配，權值不大，預計除息影響大盤的空間不大。

和碩5月合併營收1,141.12億元，月增10%，年增16%，連續三個月站穩千億元大關之上，除創今年新高，也是歷年同期最佳；累計今年前五月合併營收為4,963.79億元，年減1.8%；和碩現金股利4.5元，預計在6月30日除息，近5日吸引三大法人買超7.445張。

台塑化現金股利2.9元，今日除息，預估大盤蒸發點數約8.948點，早盤以88元開出，一度拉升至89.5元，穩步朝填息邁進；漢唐現金股利13元今日除息，早盤以214元開高，一度拉升至215.5元，但盤中翻黑呈現小貼息。