茂矽股東會改選董事 朋程占兩席

晶圓代工廠茂矽（2342）今（17）日召開股東會，全面改選董事，原擔任1席董事的胡洪九之子胡恩瑞不再續任董事，由茂矽策略結盟夥伴、同時也是大股東的朋程（8255）總經理吳憲忠取代，加上朋程研發協理盧建志也現任董事，顯見雙方未來深化合作關係可期、強化電動車相關IGBT（絕緣柵雙極電晶體）領域。

前年，茂矽增選2席董事，透過私募引進朋程與強茂旗下的璟茂入股，並成為策略合作夥伴，朋程與璟茂順利各獲選為茂矽董事；今年股東會，茂矽全面改選董事，隨著胡恩瑞請辭董事，朋程將增加1席董事席次，由朋程總經理吳憲忠參選，加上已任董事的朋程研發協理盧建志，共佔2席。

目前，朋程持股茂矽17.86%，璟茂持股12.15%；業界人士看好，在雙方更加緊密之下，將有助於茂矽打入難度更高的車用引擎供應鏈。