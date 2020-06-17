台灣豬肉可望重啟外銷 大成、卜蜂股價開高

台灣經過24年努力，獲得世界動物衛生組織（OIE）認可，成為口蹄疫非疫區國家，台灣豬肉可望重啟外銷，最快下半年豬肉可以出口；豬肉重新出口到海外市場，對廠商營運將有所助益，消息激勵大成（1210）、卜蜂今（17）日開高。

總統蔡英文在臉書公布台灣從口蹄疫區除名的喜訊，強調台灣的豬肉終於可以再度外銷；經濟部、農委會也在積極推動，預計最快下半年可以讓豬肉出口，再度回到國際市場。

台灣豬肉可望重啟外銷，飼料及肉品大廠卜蜂、大成可望進一步增加營運動能，今日股價雙雙開高，但是盤中不同調，大成以43.8元開高，上漲0.7元，一度拉升至44.3元，盤中力守在紅盤，漲幅0.92%。

卜蜂以74.7元開出，上漲0.8元，一度拉升至75元，但卻在買盤不繼下一度翻黑下滑至73.5元，盤中再度翻紅，漲幅0.13%。

卜蜂今年第1季受疫情影響，首季營收52.41億元，稅後純益2.34億元，年減3.3%，季減55%，每股純益0.87元；卜蜂表示，目前營收及獲利已重回成長，對全年營運審慎樂觀。