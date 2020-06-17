道瓊指數站回26,000關卡 台股開高震盪

零售銷售顯示經濟強勁復甦，美股昨日續強，道瓊指數並站回26000點大關，帶動台股今日以11,525.50點小漲13.86點開出後，指數一度向上攻擊至11,550點，惟上檔部分賣壓出籠，使得指數稍微壓回，僅維持小漲格局。

昨日美股表現強勁，受惠5月份零售銷售大幅優於市場預期，激勵消費股表現強勢；且美國商務部修改出口禁令，允許美企與華為共同制定5G標準，以及川普計劃投入1兆美元進行基礎建設，帶動科技及材料股領軍大漲，推升道瓊指數站回26000點大關。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲526.82點，或2.04%，收在26289點；標普500指數上漲58.14點，或1.89%，收在3124.74點；Nasdaq指數上漲169.84點，或1.74%，收在9895.86點；費半指數上漲34.67點，或1.79%，收在1965.68點。

昨日籌碼面部分，三大法人合計買超198.76億元。其中外資買超183.44億元，投信買超7.19億元，自營商買超8.05億元。資券變化方面，融資增5.45億元，融資餘額為1181.48億元，融劵減2.94萬張，融券餘額為82.48萬張。外資台指期部位，多單加減碼1591口，淨多單部位35579口。借券賣出金額為36億元。

投顧法人指出，美國聯準會將進場購買公司債券，且美商務部允許美商與華為制定5G標準，利多消息帶動昨日台股大漲。考量全球經濟復甦態勢不變，加上新台幣持續走升，市場資金充足，指數中期均線多頭排列，偏多格局不變，指數拉回皆是進場良機，建議偏多操作、汰弱留強，聚焦汽車零組件、民生消費及蘋果概念股等相關族群。