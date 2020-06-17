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美國恐怖暴動之王？「Antifa」極左革命的理想與矛盾

台股盤前分析：短線偏多 續攻靠量能

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

美國5月份的零售銷售月增率大幅增長17.7%，遠優於市場預估值，並創下史上最大單月漲幅。聯準會主席周二赴國會作半年度的貨幣政策聽證，他表示美國經濟可能正觸底回升，但警告復甦之路將充滿不確定性。周二美股上漲，漲幅介於1.75至2.04％，美股四大指數短期偏多整理。蘋果上漲2.65%，台積電下跌0.39%。

昨（16）日台股三大法人，外資買超184億元、投信買超7.19億元、自營商買超8.05億元。

日盛投顧認為，台股後市由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱，包括：

一、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭延續。

二、均線：支撐為11,000點至11,200點，壓力為11,600點至11,771點。

三、技術指標：KD開口向下，9日K值大於50，短線偏多整理。

觀察台股指數是否能守穩在月線之上，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，台股選股方向可留意5月營收優、下半年展望佳、5G、半導體、PCB、NB/伺服器、高殖利率、解封受惠股等。

台股指數 美股

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