台股交易時間未接軌國際？金管會給三理由

中國大陸全國兩會討論將A股交易時間延長，以求更加配合其他市場交易時間，台股過去也曾討論過是否要延長交易時間，或分上下午兩盤，金管會新任主委黃天牧上任後，還會不會再議？金管會證期局副局長蔡麗玲表示，三大因素要取得共識，包括投資人習慣、券商成本，和從業人員工時。

全球證券市場中，美國、英國、法國等，每天交易時間有8.5小時；香港為5.5小時，日本是5小時，分上下午盤。大陸財經學者認為，陸股每天交易時間僅4小時，與「全球第二大經濟體」地位不符，應該延長至6小時。

而台股交易時間是4.5小時，也未分上下午盤，因此在下午一點半就結束，是全球主要市場中「最早收盤」的，黃天牧任內會不會再次討論延長交易時間，或改成上下午盤，以配合國際股市？

蔡麗玲指出，首先券商公會、業者、投資人必須先有共識，才能討論。她表示，若拉長交易時間或分上下午盤，確實可能增加交易量、增加稅收，不過，如果延長交易時間，會影響到「投資人交易習慣、證券商經營成本，和從業人員工時改變」，所以要考慮到付出了改變的成本，是否能提升足夠的交易量，也就是效益的權衡。

至於台灣金融市場改變交易時間，是否能和國際接軌，蔡麗玲說，假如是指時間的接軌，也要考慮「到底要跟誰接軌」。例如美股，因為時差關係，要同步基本上不太可能。

蔡麗玲表示，之前曾經請券商公會去做評估，考量因素大多是上述三點，不過對於這個議題，仍會持續評估，公會若有需求也可主動提出。