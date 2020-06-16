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高薪100指數 納入台達電等六公司

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

台灣指數公司公布「台灣證券交易所銳聯台灣高薪酬100指數」成分股定期審核結果，新增個股包括台達電（2308）、盟立、 長榮、中壽、統一證及瑞儀。審核結果自明（17）起生效。

「台灣高薪100指數」由台灣證券交易所和銳聯資產管理有限公司共同合編，依編製規則，成分股篩選方式為台灣證券交易所掛牌的上市公司中採樣母體，依據流動性、高薪和獲利等條件篩選。目前國內尚無追蹤高薪100指數的產品，因此指數調整暫不對市場帶來影響。

台灣指數公司指出，高薪100指數的高薪及獲利條件，為台股上市公司中，符合流動性檢驗標準的股票，進一步選取同時符合「近3年員工平均福利費用的算術平均數達前1/3」、「最近3年稅後淨利的算術平均數為正數」及「最近1年底的每股淨值至少10元」者；再以「薪酬規模」排序。

另一方面，為降低指數成分股替換率，高薪100指數也訂有成分股調整的緩衝區。在「薪酬規模」排名在第80名以上，股票便會納入成分股，現有成分股若排名於第121名以下，則從指數中刪除。

因此，高薪100指數並非只以「員工平均薪酬」、「員工總薪酬」或「薪酬成長率」單一因素排行，可有效更替薪水具競爭力的優良公司。

上市公司 台達電

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