外資買超184.92億元 買超最愛這十檔

台股今（16）日收復5日線，以11,511.64點作收，上漲205.38點，三大法人齊買，尤以外資買超184.92億元最高，統計買超前十大個股，仍是以權值股及金融股為主，買超元大台灣50反1最多，台積電(2330)也再轉為買超15,690張，買超鴻海9,055張。

台股今日以11,380.67點開出，上漲74.41點，蘋概三王包括權王台積電、股王大立光、鴻海齊開高收紅，大盤指數一口氣收復11,400、11,500點關卡，收在11,511.64點，漲幅1.82%；三大法人買超199.95億元，其中外資買超184.92億元，投信買超6.97億元，自營商買賣超（合計）8.04億元。

統計外資買超前十大依序是元大台灣50反1、台積電、玉山金、鴻海、華邦電、新光金、欣興、國泰金、聯強、合庫金等。

台積電本周將除息2.5元現金股利，今日以317元開高，終場收315元，上漲5.5元，漲幅1.77%，單日市值增加1,426.17億元；鴻海今日以77.8元開高，終場收78.4元，上漲1.4元，漲幅1.81%，單日市值增加194.08億元。