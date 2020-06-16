MSCI大中華營運決策會主席 選定吳佳青

國際指數公司巨擘暨全球領先的投資決策支援工具服務供應商MSCI，宣布委任吳佳青為大中華區營運決策委員會主席。此人事案已於5月起生效。

MSCI表示，吳佳青擔任新職後，將全面負責MSCI大中華區指數、分析、ESG和房地產業務及客戶關係的發展策略，進一步加強MSCI價值定位。通過為客戶提供卓越解決方案，滿足大中華區客戶日新月異的服務需求。

MSCI亞太區業務董事總經理林偉傑指出，很高興吳佳青女士加入MSCI，她在中國策略制定、業務增長、監管機構關係，以及與中國金融機構建立策略聯盟等方面擁有豐富經驗，任命其女士為MSCI大中華區營運決策委員會主席，充份展現此區對MSCI亞太區及全球戰略布局的重要性。

林偉傑表示，大中華區投資者對MSCI的解決方案興趣與日俱增，預期吳佳青女士加入後，其領導才能和專業能夠大力支援MSCI提供更好的服務

根據MSCI資料，吳佳青在美國和中國銀行業擁有近30年實務經驗。加入MSCI前，吳女士曾任摩根大通銀行（中國）企業銀行業務部主管，也曾擔任摩根大通銀行中國行長兼董事會成員，並曾出任滙豐銀行與德意志銀行高級管理層職位。公職方面，曾任職中國歐盟商會上海分會董事會成員及銀行與證券工作組副主席。