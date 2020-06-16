台股收復五、十日均線 三大法人買超199.95億元
台股今（16）日開高走高，終場上漲205點，收在11,511.64點，順利站回五日、十日均線。統計三大法人買超199.95億元。
統計今日三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超184.92億元，外資自營商賣超0.09億元，投信買超6.97億元，自營商（自行買賣）買超7.19億元，自營商（避險）買超0.85億元，合計三大法人買超199.95億元。
美股電子盤今早續漲逾500點，帶動台股多軍今日吹起反攻號角，權值股大立光、台積電、鴻海領軍上攻，指數開高走高，盤中接連攻下11,400、11,500點關卡，終場以11,511.64點作收，上漲205.38點，成交量1804億元，順利站回五、十日均線。
亞洲主要股市今日也一片欣欣向榮，其中日、韓股開高走高，盤中漲幅逾4.3%，表現最為強勁，港股開高盤中走揚近3%，陸股走揚近0.9%。
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