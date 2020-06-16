台股收復五、十日均線 三大法人買超199.95億元

這次肺炎疫情重創全球經濟，最近北京又出現二度感染疑慮，很多產業仆倒在地，台灣的生技產業卻成大贏家，不論是口罩國家隊，快篩檢測，疫苗國家隊，紛紛異軍突起，只要有題材，股價無不大漲特漲，這是基亞，浩鼎重創生技產業後，新崛起的盛況，而這也是台灣生技業一次脫胎換骨躍升的機會。

2020-06-16 10:18