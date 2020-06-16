電金雙揚、台股收漲205.38點 三大法人買超199.95億
台股今（16）日開高走高，在傳出美商務部修改禁令，准許美企與華為合作制定5G標準的消息激勵下，華為概念股、蘋概股齊揚，加上金融股助陣，指數一度衝高到11,542.25點，大漲235.99點，終場收復5日線，以11,511.64點作收，上漲205.38點，成交量1,803.96億元；三大法人買超199.95億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超184.92億元，投信買超6.97億元，自營商買賣超（合計）8.04億元，其中自營商（自行買賣）買超7.19億元，自營商（避險）買超0.85億元。
台股今日以11,380.67點開出，上漲74.41點，蘋概三王包括權王台積電、股王大立光、鴻海齊開高收紅，金融股、生技股、光學股、華為概念股、高價股等也有表現，推升指數走高，且一連攻克11,400、11,500點關卡，終場收11,511.64點，漲幅1.82%。
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