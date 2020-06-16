國泰投信7月推兩檔高股息基金 超前部署台灣績優高息股

台灣防疫全球按讚，加上經濟基本面無虞，國泰投信以實際行動力挺台灣，7月將一舉推出兩檔高股息基金：國泰台灣高股息基金、國泰永續高股息ETF，看準金融市場波動雖已成新常態，國泰投信透過超前部署台灣績優高息股，幫助民眾在不穩定的市場中做好準備，不論是選擇高息低波股、永續高息股，富貴穩中求。

國泰投信總經理張雍川指出，台灣在投資上具有兩大優勢，值得豎起大拇指按讚，從投資評價面來看，台灣股利率平均超過4％傲視全球；另外，全球掀起ESG綠色投資浪潮，台灣在2019年拿下亞太區ESG永續表現之冠，企業永續經營表現獲得肯定，看好此趨勢及民眾對投資高股息的偏好。

2020年全球市場被新冠肺炎疫情攪亂一池春水，加上美中貿易戰、原油紛爭不時擾市，市場對未來的非理性恐慌，根據Bloomberg資料顯示，台股VIX指數3月一度飆高至50之上，近期雖下降至20附近，但依舊在近5年均值之上，顯示台股未來維持高波動的可能性較大。市場普遍認為市場波動已成新常態，投資若想抱得安心且領得放心，優選高息低波股、永續高息股，將是投資人安心選擇的絕佳標的。

國泰台灣高股息基金經理人章錦正表示，台灣在這波疫情中防疫表現相對各國出色，是當前後疫時代首選的投資市場，但目前國外疫情尚未獲得控制，台股不免受其影響而出現較大區間震盪，建議投資人布局高股息且波動低的股票，為不穩定的市場預先作好準備，以台股股利率來說，截至5月底約4.2%，高居全球主要國家之冠，在低利率環境中更顯投資價值。

此外，鑒於ESG投資在全球大行其道，國泰投信7月也將推出國泰永續高股息ETF，接軌國際投資潮流。該檔ETF追縱由全球領先的投資決策支持工具和服務提供商MSCI編制的MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數。MSCI表示，由於環境（E）、社會（S）和企業管治（G）出現巨大轉變，如氣候變化帶來的影響、全球向低碳經濟轉型等，令世界正在迅速變化，全球投資者更主動地將ESG因素納入投資過程，以減輕相關風險。

而近期疫情危機更凸顯企業照顧員工及供應鏈管理的重要性，永續經營企業推出良好減緩損失措施，有助降低疫情對企業經營的衝擊，可說是投資人追求永續投資及長線獲利的雙贏策略。