依舊快閃！大飲股東會謝絕媒體 董座會後神秘消失

主要生產蘋果西打的大飲（1213）今（16）日召開股東會，繼去年股東會兩次流會後，本次出席率以55.8%，終於召開股東會，會中依然不開放媒體入場，媒體在場外等候40分後，大飲董事長王鎮民以聲東擊西方式，不走大門，直接在會場「神秘消失」，不願接受媒體提問。

大飲前年財報會計師因三筆土地交易問題不願背書，導致一系列風暴，包括土地交易疑慮、陷入掏空疑雲、暫停交易、申請財報一再展延等，險些面臨下市危機。

大飲今年4月曾公告，投保中心依證券交易法第20條、第20條之1、公司法第23條第2項、民法第8條及184條、第185條規定，對大飲及該公司董監事提起民事連帶賠償之訴訟，主要是因大飲前總座孫幼英涉犯證交法等，犯罪所得超過8億元。

由於孫幼英掌控大飲股權超過七成，在今年3月以2,000萬元交保，卻仍限制出境等，也因官司問題無法出席今年股東會，但據了解，因有委託出席，本次股東會出席率以55.8%成功召開。

大飲會中也通過去年財報，全年營收4.35億元，稅後虧損約4,300萬元，每股虧損0.76元；並補選兩席獨立董事。

大飲先前接連出包之外，甚至還有污染問題。大飲今年6月9日公告，公司平鎮工廠因製程洗瓶水誤排放廠區雨水溝 經桃園市環保局依水汙染防治法罰鍰340.2萬元。

去年1月15日環保局派員稽查，查獲大飲平鎮廠封瓶製程有廢水產生，惟未納入廠區廢(污)水處理設施處理，且未登載於許可文件內，而排放至廠內雨水溝後，流至廠外溝渠，並續流至下游(老街溪)。