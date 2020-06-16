多頭反攻！台股站回五日均線 終場漲205點收11,511

Fed宣布擴大購買企業債計畫，激勵美股昨日由黑翻紅，道瓊指數由最低反彈超過900點，加上美股電子盤今早續漲逾500點，帶動台股多軍今日吹起反攻號角，權值股大立光、台積電、鴻海領軍上攻，指數開高走高，盤中接連攻下11,400、11,500點關卡，終場以11,511.64點作收，上漲205.38點，成交量1,804億元，順利站回五、十日均線。

昨日美股開低走高拉尾盤，由於美中再度傳出疫情，市場擔憂第二波疫情反撲，拖累四大指數早盤全面重挫；不過低接買盤進場，且聯準會盤中宣布擴大購買公司債計畫，激勵四大指數全面反紅，道瓊指數由最低反彈超過900點。

亞洲主要股市今日也一片欣欣向榮，其中日、韓股開高走高，盤中漲幅逾4.3%，表現最為強勁，港股開高盤中走揚近3%，台股走揚逾1.8%，陸股走揚近0.9%。

觀察今日台灣50成分股盤中表現，主要權值股大立光盤中走揚逾3%，台積電走揚逾2%，鴻海也有逾1%的漲幅，其餘如聯發科、日月光投控、和泰車、上海商銀、中壽走揚逾3%，豐泰、南亞科、研華、國巨、可成等也有逾2%的漲幅，其餘也多有0.5%-2%不等間的漲幅。

而其餘盤面上焦點，生技股持續獲得資金流入，包括中天、基亞、合一、合世、永日、ABC-KY盤中仍一舉亮燈漲停，光學股玉晶光、今國光亮燈漲停，高價股矽力-KY、昇佳走揚逾6%，信驊、祥碩走揚逾5%，緯穎也有近5%的漲幅。

台新投顧副總黃文清指出，美股昨日下殺後又收高，加上美股期指今早持續大漲，市場傳出川普又要推新財政政策，前天盤中恐慌情緒消退，整體氛圍回到資金行情所到來的效應，讓股價維繫在高檔。整體而言，黃文清認為，股市短線來講仍以偏多看待，後續變數需留意二次疫情發展。