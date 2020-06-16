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豐達科股東會 每股配現金2.67元

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

航太零件廠豐達科（3004）今（16）日召開股東會，會中通過去年盈餘分配案，每股配發現金股利2.67元，創近十年最高。展望今年，豐達科對營運展望仍相對謹慎，公司稱將致力降低波音737MAX暫停生產及新型冠狀病毒疫情所帶來的不利影響。

豐達科4月已進行除息，並完成填息。今年有疫情干擾，國際航運銳減，削弱豐達科今年來營收表現，5月營收1.15億元，較去年同期減少54.60%；1到5月累計營收9.15億元，較去年同期減少17.92%。

豐達科坦言，截至去年12月為止，波音737MAX因飛安因素暫停生產，影響部分車削件出貨；加上疫情衝擊全球經濟發展，對於今年營運產生不利。如何降低上述兩大負面影響，將是今年重要功課。

在研發成果方面，豐達科強調，透過積極開發新產品與新客戶，目前獲客戶認證產品已超過5,000多項，在客戶、產品及製程發展上，不論是客戶類型、產品深度及技術廣度，均有所成長。為提升生產品

質、改善生產效率與成本，去年成立了研發中心與 AI 智能發展部門，在現有超過600台設備皆已具備了物聯網能力的基礎上，未來工廠將朝向更自動化與智慧化的方式生產發展，兼顧品質、成本與交期，提升公司的整體競爭力。

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