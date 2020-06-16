資金寬鬆類股齊揚 台股有機會再挑戰起跌點
受益於Fed將要購買個別公司債，帶動資金寬鬆效益延續，資金回流，台股今（16）日盤中漲逾150點，盤中站上11,500關卡，受惠各擁題材類股齊揚，其中傳產類股漲幅居前，包含：造紙類股、食品類股、貿易百貨等走揚。
就類股表現來看，傳產股表現較突出，塑化類股受益於油價持穩，沒有再下跌、資產題材帶動相關族群股價走揚，此外，生技類股因疫情尚未落幕，後續仍有機會、貿易百貨受惠國內疫情穩定、金融類股在資金寬鬆下，後續仍有表現機會。
兆豐國際投顧董事長李秀利認為，台股上周進行修正，但月線並未跌破，而今日在利多帶動下，盤中指數最高點封閉了上周的缺口，若今日尾盤沒有留下上影線，顯示3日強勢封閉，台股後續有機會再度挑戰起跌點11,933點。
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