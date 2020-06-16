台翰配息1.2元 對今年展望維持審慎樂觀看法

塑膠射出大廠台翰（1336）今（16）日舉辦股東會，由董事長楊劍平主持，決議配發現金股利1.2元，現金配發率138％，以今日開盤價15.8元計算，現金殖利率7.59％，會中同時改選7席董事，展望今年，台翰維持審慎樂觀看法。

台翰表示，雖然疫情對整體營運帶來嚴峻的挑戰，但除了主要印表機/事務機客戶為搶占市場份額加快推出新品上市外，新南向商機也重啟，有機會創造東南亞產業供應鏈聚落更加完整，整體有助全方位財務業務的推進。

台翰說，除主要客戶在復工後一同拉高產能稼動率因應市場需求，為維護股東權益買回庫藏股8,000張，並且已在今年3月中辦理註銷，目前減資後股本將為7.71億元，每股淨值提升至20.11元。

台翰指出，將持續落實充實營運資金、強化財務結構、提高財務運用靈活度及提升股東權益，以期在疫情穩定之際加速開拓市場範疇，有望催動今年營運在第2季落底回升。

台翰股東會進行全面改選董事(含獨立董事)，選出董事7席(含獨立董事3席)，新當選董事包括楊劍平、台橋投資代表人黃小凌、台橋投資代表人戴家偉、台橋投資代表人陳進成，3席獨立董事則由莊偉民、陳怡萍、程秀卿擔任。新任董事任期3年，自2020年6月16日至2023年6月15日止。