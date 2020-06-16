下半年營收年增率表現疲弱 小摩持續降評穩懋

穩懋（3105）日前股東會上釋出樂觀訊息，公司表示下半年旺季會正常旺，不過外資摩根大通出具最新報告指出，穩懋第3季營收確實有小幅成長空間，但是以年增率的角度來看，下半年動能仍較為疲弱，因此持續給予穩懋劣於大盤的投資評等，認為穩懋股價可能已經來到了高點。

先前5月美國對華為頒布新禁令時，小摩就曾在5月19日時就曾調降穩懋的投資評等。而6月15日小摩針對穩懋再出具最新報告中指出，華為/海思在接下來幾個月中可能加大半導體晶圓拉貨，因而小幅上調穩懋第3季營收將有低個位數季增率。

小摩指出，儘管投資人預期穩懋第3季營收表現可能優於預期，並看好iPhone新機效益，帶動第4季營收持續季增，不過若以年增率的角度來看，穩懋可能從第3季度開始，會看到連續3-4個季度的營收年增率表現疲弱。小摩預估穩懋第3季年增率可能下降5%甚至更多，因此認其股價可能已經來到高點。

小摩表示，穩懋前兩大RF客戶增長前景在2021年仍疲弱，因此穩懋明年的成長動能得仰賴3D感測（ToF）的強勁需求，小摩預期，在越來越多手機和平板電腦採用ToF之下，穩懋3D感測的營收明年將提升15%，但是仍無法抵銷海思的占比下降，因此持續給予穩懋劣於大盤的投資評等，股價合理價格推估仍為225元。