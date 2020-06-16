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汽車類股搶眼 成車、零組件各有利多

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

今(16)日台股盤中持續強勢，盤旋在11,500點關卡之上，各類股雨露均霑、幾乎全數翻紅，其中，特斯拉收盤漲幅超過5%，帶動台股汽車族群，類股指數漲幅一度超過3%，在各類股指數中排名前三。

今日汽車類股由零組件廠英瑞-KY（1592）漲停、劍麟上漲5%帶頭，車市龍頭和泰車也上漲超過3.5%，突破700元大關，可望挑戰719元的歷史高點。

法人表示，汽車族群可大致分為成車廠與汽車零組件廠，兩種類型各有利多。成車部分因台灣疫情受到控制，車市銷量雖有影響，但比預期好，因此，股價相對強勢；汽車零組件則因歐美市場疫情急凍，上半年表現較差，在4月到達谷底，下半年隨著疫情緩解預計會有一波反彈，尤其電動車相關供應鏈，預期上漲速度會更快。

國泰證期經理蔡明翰表示，如果投資人已持有成車族群類股，操作仍可續抱；但若是空手者，可聚焦在汽車零組件廠上。

疫情 汽車零組件 台股

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