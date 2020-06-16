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三大理由助攻 電金雙強下台股大漲逾200點
台股今（16）日開高走高，在傳出美商務部修改禁令，准許美企與華為合作制定5G標準的消息激勵下，華為概念股、蘋概股齊揚，加上金融股助陣，指數一度衝高到11,542.25點，大漲235.99點；法人表示，在資金行情延燒下，今日長紅化解先前幾天的弱勢，大盤走勢偏多。
美股周一齊漲，道瓊工業指數收漲157.61點，標普500指數收漲25.28點，NADDAQ指數收漲137.21點，費城半導體指數收漲27.16點，美股收紅，台股今日以11,38.67點開出，上漲74.41點，蘋概三王包括權王台積電、股王大立光、鴻海齊開高。
權值股走揚，金融股也助攻，華為概念股更是盤面上亮點，金像電盤中亮燈漲停，玉晶光、矽力-KY、華邦電、南電等股強漲，大盤指數一度衝高至11,542.25點，大漲235.99點，盤中大漲逾216點，漲幅1.91%。
證券分析師張陳浩表示，今日推升大盤強攻有三大因素，第一是資金行情延燒，熱錢仍在股市，第二是美股周一由大跌翻紅作收，也是相當關鍵的因素，第三華為可與美國企業合作制定下一代5G網路標準所帶動。
他認為，在資金行情持續下，今日的長紅化解先前弱勢，呈現價量齊揚的表現，後續仍可望是偏多格局。
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