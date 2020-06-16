鋼鐵族群各擁題材 中鋼、豐達科、豐興股價走揚
鋼鐵族群多日盤整後，啟動反彈行情，今日隨大盤上漲，盤中類股指數上漲2%，個股表現方面，運錩（2069）盤中上漲4%，豐達科（3004）、中鋼（2002）、中鋼構（2013）、豐興（2015）股價均上漲2％。
中鋼股東會本週五（19日）登場，在股東會行情提前發酵下，近日三大法人呈現大買小賣，推升股價站回20元。新冠肺炎疫情衝擊銷量，中鋼今年來獲利衰退，今年一到四月稅前虧損30.6億元，年減1.42倍。中鋼表示，隨市場回溫，大陸鋼價第二季出現止跌反彈的訊號，下半年展望相對會較上半年樂觀。
豐達科今天召開股東會，會中通過去年盈餘分配案，每股配發現金股利2.67元。因受新冠肺炎疫情影響，國際航運量銳減，豐達科5月營收1.15億元，較去年同期減少54.60%；1到5月累計營收9.15億元，較去年同期減少17.92%。。
中鋼構首季處分大陸昆山資產，預計處分利益約為5.6億元，法人看好上半年獲利表現。中鋼構今年來鋼構接單穩健，同時年內將陸續出貨離岸風電水下基礎產品。
豐興連兩週盤價上漲，本週廢鋼、鋼筋每公噸均調整300元。豐興觀察，此前因疫情關係，市場需求減少，導致價格下降，但隨著疫情趨緩，各國陸續復工，近期需求回溫，供給面卻相對吃緊，帶動國際廢鋼行情再度回升。鋼筋接單則持續受惠國內營建、廠辦需求熱絡。
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