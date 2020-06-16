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金像電重啟漲勢 盤中攻上漲停板

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

PCB廠金像電（2368）在經過多日盤整後，今（16）日重啟漲勢，股價開高走高，盤中攻上漲停板，股價來到34.25元，委買張數逾1.3萬張。

金像電先前因新冠肺炎疫情關係，由於其業務聚焦於伺服器相關領域，加上公司基本面樂觀，帶動法人買盤力挺，惟在攻上39.55元高點後，股價回落，近期陷入盤整階段。

從法人籌碼觀察，截至昨（15）日，外資由連七賣轉為買超，昨日一天大買2,920張，但投信已連續十日買超，自營商也由買轉賣，累計近五日三大法人賣超達26,840張。

從今年首季產品營收占比來看，金像電伺服器相關業務佔營收比重達五成，其餘則依序為網通兩成、NB兩成。金像電目標今年拓展伺服器與網通市場。

金像電今年5月營收小幅回檔、降至21.45億元，月減3.9%、但年增56.1%，為單月歷史次高紀錄。累計今年前五個月營收為94.41億元，年增33.7%，為歷史新高紀錄。

展望下半年，金像電樂觀第三季旺季效應，除了NB市場仍有需求外，伺服器強勁表現依然可以維持，網通事業也能穩步成長，帶動第三季整體營運表現。

金像電 營收

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