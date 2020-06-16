台股站上11500大關 分析師：近日當沖為宜

台股今(16)日受昨日美股大漲激勵，開高在11,380.67點，並一路衝上11,500點大關，漲幅超過1.7%。但是分析師指出，因近期台股才剛大跌，盤勢不穩定性高，加上明日是台指期結算日，盤面更容易變化，投資人操作以當沖為主，否則應多觀望、不追高。

美股昨日因聯準會宣布擴大購買企業債受到激勵，四大指數皆翻紅，漲幅在0.62到1.43%之間；今日美期電子盤曾上漲逾1%。台股早盤受美股拉抬，權值股全面上揚，帶動各類股指數幾乎全數翻紅。

期貨分析師林昌興表示，台股早盤雖然受美股反彈力道而大漲，但近期大跌後盤勢仍不穩定，明日台指期結算也增加台股變數，投資人這兩天以當沖為主，不適合持續追高買進。

展望後市，豐彥財經執行長謝晨彥表示，目前全球資金寬鬆格局不變，近日美股因聯準會主席鮑爾談話而大跌，但後續並未繼續下探，代表漲多反彈的成分比較高；台股同樣也受獲利了結的賣壓影響，但盤勢格局不變，近期展望仍是中性偏多。