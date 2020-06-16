美商務部修改禁令 華為概念股擺脫束縛
美商務部修改出口禁令，開放美企與華為合作制定5G標準，帶動今（16）日華為概念股走揚，永崴投控（3712）、金像電等早盤即亮燈攻上漲停板，另外，玉晶光、健和興、矽力-KY、華邦電、南電等漲幅也超過5%。
美國商務部15日在推特發文指出，將修改美國企業與陸企華為公司生意往來的禁令，讓雙邊可合作共同制定下一代的5G網絡標準，此舉帶動華為概念股走揚，擺脫束縛後可望由先前的弱勢表現轉為強勢格局。
國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，華為在5G有技術以及領先優勢，川普施壓效果不佳，加上疫情影響以及總統大選即將到來，在美方釋出善意以及Fed宣布購買個別公司債下，有利於美股止跌回升、經濟上軌道。
若美國、中國轉向合作有利於全球5G發展，也有利於台廠表現，先前受制於禁令，相關股價表現承壓，後續有機會轉強，而次族群的IC載板、PA、IC設計、大型龍頭股等後市表現看好。
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