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道瓊期漲300點 台股勁揚逾200點
道瓊期貨電子盤今(16)早10點過後，曾上漲超過300點，激勵台股也勁揚逾200點。
台股今日買盤搶進各類股，電子、金融及非金電族群都呈現上漲，金融股漲幅約2%，電子次產業族群也多有漲幅逾2%，合力拉抬台股指數突破11,500點關卡。
今日台股仍受美股帶動居多，美國聯準會再度釋出利多，美國商務部也表示可允許美國企業與華為合作制定5G標準；此外，外資昨日賣超台股156億元，但今早的台幣又曾升值1.75角，外資買盤似乎又湧進台股。
明日台指期進行結算，台積電(2330)周四除息，周五為美股四巫日，連續三大事件登場都對台股帶來牽動，分析師說，因二次疫情與美中關係等變數仍未明朗，指數又處在相對高檔之下，投資人還是宜慎選個股。
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