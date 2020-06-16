台股即將有「八千金」！這些高價股憑什麼鍍金？

四支股票逾千元，四支股票逼近千元，這番盛況在台股史上前所未見！

盤點這些高價股，股王大立光的股價長期遙遙領先，新加入「千金俱樂部」的成員則有矽力-KY、信驊與祥碩，從今年起一路強勢上漲，突破千元大關。

這些千金俱樂部新成員大漲背後，首先必須扣合突然而至的新冠疫情。

由於新冠疫情的影響，全球經濟基本面發生了質的改變。如果沒有疫情，台股現在理當處於總統大選過後的上漲醞釀階段。然而，一株病毒讓股市的節奏發生巨變，把市場推回了熊市。

處於熊市之中，控制風險肯定排第一順位，自然而然的，主力就會更加青睞業績優異的股票。

台股「千金俱樂部」特性：股本小、高成長、高獲利

「高價股的特性，是高EPS（每股純益）和高獲利的成長性，」台新投顧副總經理黃文清觀察說。總觀「千金俱樂部」，大立光在2019年EPS為210.69元，矽力-KY為25.83元，信驊24.39元，祥碩16.08元，代表著公司獲利能力超強，每股盈餘EPS與股價呈現高度正相關。

同時，股本小也是它們的共同特性，震盪也較大。「高價股拉回，最令人害怕！」這是股市分析師共同的心聲，也暴露出高價股令人又愛又怕的矛盾。

伺機擠入千元俱樂部的「準千金」，則包括昇佳、譜瑞-KY、旭隼、緯穎。昇佳在6月8日上櫃掛牌，四天之後就擠下譜瑞-KY成為高價股第五名，蜜月行情驚人。

為什麼在這一段時間，眾千金頻頻現身？黃文清指出，絕對與大環境有關，疫情急遽升溫，使得股市出現了新的變化。

「全球疫情到目前為止都還沒有緩解，」黃文清說，新冠肺炎對於經濟的衝擊巨大，許多商業活動急凍，於是包括美國和歐洲在內都推出積極的財政政策，祭出無限量的QE（貨幣寬鬆）。而資金的寬鬆，就是造成股市快速回春的重大原因。

黃文清認為，這就會造成市場的PE（本益比）被推升，獲利亮眼的高價股自然是比較容易受惠的族群。

值得注意的是，這一批千金「們」皆具有股本小、高成長、高獲利的特性之外，除了大立光和緯穎，其餘皆屬半導體產業，在疫情期間，搭上數據中心、個人電腦等需求暢旺的風潮，同時也具有AI、5G等產業長紅的利多。

「疫」外受惠：在家上班成新常態，帶動電腦相關需求

6月12日，祥碩股東會在短短半小時內開完，祥碩總經理林哲偉直言：「這一波比較好的是跟PC、伺服器有關的公司。」突如其來的疫情改變了很多常態，無論是在家工作、居家娛樂等，都帶動了家庭電腦的需求，而台灣的IC設計公司參與PC產業很深，自然跟著表現良好。

祥碩科技是由華碩轉投資的高速傳輸IC公司，在2020年第一季，營收及獲利皆創下歷史新高。祥碩業績大幅增長的主因，來自於美系客戶推出新產品，橋式晶片出貨暢旺所致。

「去美化也在中間有受惠，」林哲偉說，中美關係緊張，中國為加速半導體自製化，積極尋找非美系的供應商，中國地區客戶由於「去美化」逐漸發酵，使得祥碩的潛在客戶變多元，預計今年中國營收比重將從去年的3％往上提升，甚至有機會上看雙位數，也是未來潛在的成長動能。

矽力也是類似的情況，這家位於杭州的專業模擬IC設計公司，主要團隊來自美國矽谷，2020年第一季營收增溫，亦受惠於中國半導體自製化，打入中國主要5G基地台廠商的供應鏈。法人分析，矽力杰未來還將持續受惠中國半導體自製化與5G布建的趨勢。

瞄準兩大商機：中國半導體自製化、5G布建

中國政府近年來大舉發展半導體產業，不惜砸下重金，尤其是在2018年推出「第三次半導體發展戰略構想，預計在未來五年，以每年至少851億元人民幣的補助款、5100億人民幣的產業發展基金，支持半導體產業發展。豐厚的補貼計畫，羨煞不少他國同業。

再來關注譜瑞。譜瑞和矽力杰這兩家，其實是台股中少數董事長為大陸人的IC設計公司，跨海到台灣掛牌。巧合的是，矽力杰董事長陳偉和譜瑞董事長趙捷，皆是大陸「海歸派」，取得美國知名大學的博士學位後，返回大陸創業。

譜瑞主要是時序控制器及高速傳輸介面晶片供應商，2020年第一季毛利率創下新高，優於市場及原先財測。法人分析，譜瑞同樣受惠於疫情期間居家辦公風潮，帶動PC相關產品客戶積極拉貨，平板產品訂單也大增。

再如信驊、緯穎等高價股，其高獲利意味著競爭力相對夠強，以卓越技術築起了獲利的護城河。

千金股風光背後，再次印證台灣半導體產業的堅強實力，一方面擁有技術人才，另一方面又擁有很大的產業聚落，在5G和AI等趨勢帶動之下，展現出競爭優勢。換言之，IC設計股價攀升，可說是再一次體現了「矽島」的內部價值。

（作者／邱莉燕 本文出自2020.06.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）