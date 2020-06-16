生技題材股 股價開「轟趴」

合一（4743）、中天（4128）利多加持下，股價再攻漲停，拉動上市櫃生技股股價開起慶祝「轟趴」，早盤上市生技股漲幅達1.5%，上櫃生技股漲幅3%，有新藥開發相關醣聯（4168）、基亞（3176）、健亞（4130）都一度攻上漲停。

今天一早一堆人搶著買合一的投資人，早盤委買張數達到2.4萬張，合一完成ON101糖尿病慢性傷口潰瘍新藥多國多中心三期臨床試驗第二次期間分析，在主要的二大指標都順利達標，而且統計數字顯著，長期規畫2021年產品要上市，也提出醫材GMP的認證，今天股價成功的攻上漲停，也牽動其他的生技股。

法人多數對於合一解盲過關持正面看法，認為糖尿病足慢性潰瘍新藥 ON101 解盲後，以此期中分析結果申請台灣與中國藥證。若能生產CMC 能達國際要求，美國也有機會申請藥證。由於過去從未有暢銷國際的植物新藥，期待合一的 ON101 能締造國際奇蹟，尤其，這次合十植物新藥解盲成功，有機會持續帶動台灣生技的評價重估。

合一、中天漲停後，許多投資人都在問，現在要不要追買生技股，台股投資專家建議，生技股從防疫股開始到新藥研發，許多個股都已經大漲，未來會開始從本夢比到本益比，漲幅已高的個股，要追高的風險增加，大漲後就容易大跌，還有隨時回檔都可能性，要注意投資風險。

國內政策長期推動生技產業，生技專家認為，合一的解盲成功後，未來還是進入個別股表態的階段，新藥研發有授權題材的個股，還是有機會大漲，所以現在要開始找新藥研發即將解盲，有授權題材的個股，有機會成為新一波資金追逐的標的。