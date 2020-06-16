合一新藥解盲成功股價衝漲停 中天近15萬張排隊等買

中天集團旗下合一（4743）糖尿病新藥解盲成功，今（16）日股價跳空以漲停189.5元開出，25,117張漲停追價單等買，中天也是跳空漲停開出，股價衝達43.45元，高達14萬8,589張漲停追價買單等著買進，兩家公司漲停後鎖死，股價表現亮眼，同時帶動生技股漲勢。

合一完成糖尿病足慢傷口潰瘍（DFU）新藥ON101的三期臨床試驗第二期間分析，數據顯示解盲成功，近期將向台灣、美國、中國大陸、歐洲四地申請藥證，這是台灣唯一從無到有、自行開發且解盲成功的全球「重磅藥物」，市場規模達10億美元以上。

合一及中天今日一開盤就亮燈漲停鎖死；合一股價從3月間的低點19.4元一路走高，上周曾寫下233.5元歷史天價，波段漲幅達1,103.6%，上周五則以172.5元作收，在宣布解盲成功前，上周連吃兩根跌停，今日以漲停189.5元開出，逾2.5萬張漲停買單排隊等買。