美股由黑翻紅 台股開高走高站回11,400關卡

Fed宣布擴大購買企業債計畫，激勵美股昨日由黑翻紅，道瓊指數由最低反彈超過900點，帶動台股今日以11,380.67點，上漲74.41點開出，權值股大立光、台積電、鴻海領軍上攻，推升指數迅速攻下11,400點關卡，早盤漲幅逾150點，並向上挑戰十日均線。

昨日美股開低走高拉尾盤，由於美中再度傳出疫情，市場擔憂第二波疫情反撲，拖累四大指數早盤全面重挫；不過低接買盤進場，且聯準會盤中宣布擴大購買公司債計畫，激勵四大指數全面反紅，道瓊指數由最低反彈超過900點。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲157.61點，或0.61%，收在25763點；標普500指數上漲25.28點，或0.83%，收在3066.59點；Nasdaq指數上漲137.21點，或1.43%，收在9726.02點；費半指數上漲27.16點，或1.42%，收在1931.01點。

在籌碼面部分，三大法人昨日合計賣超169億元。其中外資賣超156.3億元，投信買超12.2億元，自營商賣超24.9億元。資券變化方面，融資增7.48億元，融資餘額為1176億元，融券減1.5萬張，融券餘額為85.4萬張。外資台指期部位，多單加碼3384口，淨多單部位36970口。借券賣出金額為36億元。

投顧法人指出，受到盤中美股小道瓊下挫及亞股不振施累，台股昨日震盪大跌，跌落十日線之下。不過考量全球經濟復甦態勢不變，加上新台幣持續走升，市場資金充沛，指數中期均線多頭排列，短線震盪拉回，無礙整體偏多格局，指數回檔恰提供進場良機，建議趁回檔汰弱留強，聚焦汽車零組件、民生消費及蘋果概念股等相關族群。