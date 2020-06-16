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東陽5月轉虧為盈 前五月自結EPS 0.56元
全球最大的AM汽車零組件東陽（1319）2020 年5月自結合併稅前淨利 151萬元，轉虧為盈，前5月自結累計合併稅前淨利為2.74 億元，稅前EPS 0.56元。
新冠肺炎疫情逐漸平緩，全球各地陸續解封，市場動能隨之增溫。大陸轉投資事業已恢復正常運作，加上大陸政府推出政策提振經濟，車輛需求增多，更有利於整體業績的恢復。
市場認為，受到這波疫情影響，換車的頻率會降低，維修數量增加，AM市場需求可望相對強勁。東陽今年營運還是以AM市場較有想像空間，汽車汰換直接影響AM修補零件市場的銷售，特別是保險桿、水箱護罩、車燈等碰撞類零件；尤其，美國景氣不理想，貿易戰讓美國民眾消費力下降，換車趨保守，全球最大的AM塑膠零組件供應商東陽營運也跟著被看好。
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