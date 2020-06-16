美股震盪收紅 投顧：資金轉向低位階與防禦型股票

美股昨（15）日早盤重挫，主要擔心二次疫情再爆發，但美國聯準會宣布，周二（16日）開始透過二級市場公司信貸工具（SMCCF）購買個別企業的公司債，加碼刺激經濟復甦，美股出現反彈，四大指數全數收紅，漲幅介於0.62至1.43%，指標股特斯拉漲逾5%，蘋果、美光漲逾1%，台積電ADR漲0.04%。

群益投顧士表示，盤面資金已從高位階個股逐步轉移至低位階與防禦型類股，選股可追蹤守穩在月線之上，加上法人回補買盤標的，參考3日均線與與12日均線再次轉折向上時的價差操作。

昨日三大法人合計賣超169.05億元，外資賣超156.27億元、投信買超12.22億元、自營商賣超24.99億元。

日盛投顧說， 櫃買指數昨日收盤151.41點。支撐為月線約149點附近，壓力為156點附近，KD交叉向下，短

期均線未能站回，屬整理格局。大盤指數在疫情再次出現疑慮下，上方呈現空方缺口壓力，不容小覷，短線上空方缺口不封閉，資金比重不宜超過五成，操作採區間來回為主，不宜過度追價，靜待明顯支撐浮現，或封閉缺口再積極布局，短線台股選股方向可留意半導體、車用、內需、NB/伺服器、生技、高殖利率等。