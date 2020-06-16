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法人：生技股留意追價風險

經濟日報 / 記者張瀞文╱台北報導

合一昨（15）日公布糖尿病新藥解盲成功，雖然昨日沒有交易，但激勵生技股逆勢上揚。法人指出，生技類股之間差異大，且之前已漲了一大波，投資人如不具備專業知識，最好多看少做，更不宜追高。

合一股價從4月初約25元起漲，到上周四（11日）最高衝到233.5元，但漲多回吐，接連兩根跌停板，上周五收在172.5元，昨日因為有重大事項要宣布，與母公司中天生技一起停牌。合一與中天都將於今（16）日重新恢復交易，法人認為，股價短期漲跌幅過大，投資人不要追高。

中國大陸等地再傳疫情，亞股昨日表現弱勢，台股也不例外，大盤昨日跌幅逾1%，上市生醫指數逆勢大漲2.8%、上櫃生醫2.1%。指標股如基亞及母公司云辰都是一價漲停到底且一股難求，永日及健亞等則都是開盤10分鐘內漲停鎖死，中化生、台耀等其他個股也都收漲停。

生技股受惠於疫情，但法人建議散戶不宜追高。統一投顧董事長黎方國指出，投資生技股不能看族群，而是要看個股。

生技股個別公司的差異度極大，同質性很低，可以說隔行如隔山，投資人如果不具備專業知識，最好多看少碰。

華南投顧董事長儲祥生也認為，生技股這波漲勢不可擋，近期也將持續吸引大量資金進場，只要不是最後一隻老鼠，大家就玩得開心。不過，投資人如果沒有賺到前一波的錢，近期就不要大玩特玩，淺嘗即止，不要追高。

生技股 疫情 個股

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