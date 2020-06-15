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賣一天後買一天 投信作帳還是結帳？

經濟日報 / 記者黃力／台北即時報導

引領內資走過疫情嚴峻考驗的投信，在3、4、5月接連買超之後，本月以來仍可見積極布局，隨時序進入季底，投信作帳行情有望持續發酵，法人看好業績穩健股、高息股、蘋概股等有望吸引投信資金進駐，引領多方。

外資今（15）日終止連十買，投信則在終止連13買、轉賣超一日之後，再加碼進場買超12億元。由於投信已連著三個月買超，在進入6月中下旬後，投信持續季底作帳，還是結／作帳交互甚至啟動結帳，也成為市場關注的焦點。

根據統計，金像電、泰鼎-KY等PCB股、永豐金、第一金、新光金等金融股、華夏、南亞、台塑化等塑化股，以及建準、凡甲、高力、寶齡富錦等為投信5月買超標的，在6月以來皆有出脫情況，轉買的標的則以電子中下游個股居多，以買超友達、群創、緯創、英業達、景碩等逾萬張最為積極，此也顯示投信目前仍持續布局，卻也換股操作。

日盛投顧總經理鍾國忠指出，除了跟進外資買超標的外，投信未來可能布局的標的，還包含了業績穩健股、高息股與蘋概股。

業績穩健型個股因有基本面作為基礎，短線修正多為進場買點，因此多吸引投信等法人資金青睞；再來，在台股除權息旺季來臨下，具高股息題材標個股也多半有投信卡位；另外，蘋果下周的WWDC大會或有新產品亮相，可留意蘋果供應鏈是否有投信搶先布局。

鍾國忠提醒，投信作帳是跟著大盤行情、氣氛操作，在盤勢震盪或甚至是偏空的情況下，投信作帳不一定能拉動指數回升，只能說跟著投信買盤的個股較有作帳行情表現，整體仍需觀察疫情的變化和經濟復甦表現等面向。

個股 蘋果供應鏈 疫情

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