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大豐電將發3元現金 殖利率7%

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

大豐有線電視今（15）日舉行東會，通過以資本公積發放現金案及盈餘分派案，通過現金股利每股2.7元及以資本公積每股配發0.3元議案，合計以每股配發3元現金，以15日收盤價計算，殖利率7%。

大豐電董事長張銘志表示，根據NCC官方的公告數據，有線電視全台總戶數於108年第4季已低於500萬戶，市場規模呈緩降縮減態勢，面對不得已的市場現實，公司內部持續管控各項費用支出，提升營運效率。在團隊的努力之下，2019年度合併營業收入創下20億元，為公司年度營收新高；毛利率達48%；營業費用率維持17%；合併營業淨利為6.15億元，年增26%，合併稅後歸屬於母公司業主淨利為5億元，每股稅後純益達3.39元，整體營運績效仍然穩步上升。

張銘志認為，未來有線電視產業所面臨的挑戰仍將持續存在，包括對應行動通訊5G商業運轉、消費者對於OTT影音內容及大頻寬的需求等方面，有線電視必須採取更積極的行動參與其中，以順勢轉型及升級。因此，大豐有線將持續強化高品質視訊播送及加值服務內容，以滿足用戶需求。

大豐電內部統計的數據顯示，寬頻用戶數於2019年底達到98,600戶，較2018年度成長7%，更於2020年突破10萬戶門檻，4月再創高來到10.2萬戶。

面對5G時代來臨，張銘志表示，今年3月重磅推出1.2G超飆速(1.2G/300M)專案，領先同業的1G方案，要帶領消費者進入超高速頻寬的網路世界，目前也積極規劃及導入新一代雙模機上盒，用以提升整體寬頻產品競爭力，並增加寬頻用戶黏著度，希望全面提升大豐在有線電視及寬頻服務領域的品牌口碑及實力。

大豐電表示，有線電視產業是長期深耕地方的基礎建設之一，大豐多年來也努力以優質的產品與服務回饋鄉里，並透過大豐新聞、新高雄新聞為媒介平台，深入了解所經營的地區，履行作為通訊傳播產業一環的重要社會責任。

張銘志表示，今年以來許多行業因為新冠疫情受到衝擊，目前疫情趨緩，樂觀看待經濟復甦帶來的助益，同時展望未來，儲備能量去應對法規政策調適，以及跨平台、跨業的競爭、5G商轉等產業課題。經營團隊將審慎應對來自各種產業環境的變革，在既有的經營基礎上，以更加創新的思維開發具優勢的產品、服務及技術，厚植產業競爭力及市場優勢，並為員工構築堅實安定的工作環境、為消費者提供更具吸引力之產品及服務項目。

有線電視 5G

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