外資賣超156.27億、終止連十買 賣超這三大族群最多

台股今(15)日收11,306.26點作收，下跌123.68點；三大法人賣超169.04億元，其中外資賣超156.27億元，終止連十買，統計賣超前十大個股仍以電子權值股、金融股及傳產龍頭股居多，賣超冠軍為富邦VIX，面板股群創及友達分居二、三名；權王台積電、鴻海也是主要賣超標的。

台股今日以11,306.26點作收，下跌123.68點；三大法人賣超169.04億元，其中外資賣超156.27億元，投信買超12.21億元，自營商賣超（合計）24.98億元；外資終止6月來的連買態度，轉為賣超。

統計外資賣超前十大依序是富邦VIX，外資賣超32,937張；群創居次，外資賣超25,604張；友達第三高，遭外資賣超20,225張；元大金的賣超達17,696張；其後依序是聯電、中信金、元大滬深300正2、玉山金、永豐金、中鋼等；賣超逾萬張的還有臺企銀、第一金。

統計外資今日買超前十大則依序是元大台灣50反1、晶電、力山、金像電、國巨、全台、廣達、元大S&P黃金正2、旺宏、中電等。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示， 由於各國央行大規模寬鬆救市，加上經濟重啟後市場風險情緒明顯回溫，對明年展望正向的態度已開始反應於股價上。隨著台股已在美股近來漲勢推升下大致回到年初高點附近位置，接下來基本面如經濟數據將持續被檢視，近期盤面可能呈現高檔區間震盪格局，建議參與時應主動挑選基本面佳、具利基的個股，才有望創造較佳報酬。

在選股布局上，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，科技電子族群仍是未來盤面強勢重點，包括5G相關、半導體、雲端伺服器、iPhone供應鏈等；傳產方面則可留意如工具及受惠於台灣近來經濟與消費市場回溫，從谷底回升的餐飲及飯店族群。